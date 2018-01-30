رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع مبعوث الأمين العام للجامعة العربية المكلف بالملف الليبي .

طرابلس 30 يناير 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بمدينة طرابلس، السفير صلاح الدين الجمالي مبعوث الأمين العام للجامعة العربية المكلف بالملف الليبي.

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد نقل الجمالي للسراج تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والذي وعد بزيارة ليبيا في وقت قريب.

وأشاد الجمالي خلال الاجتماع بجهود السراج التي حققت ما لمسه في العاصمة من أمن وأمان، وما يبذله سيادته من جهد للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة.

وأكد الجمالي دعم الجامعة العربية لمسار الوفاق وفق مبادرة المبعوث ألأممي، مبدياً استعداد الجامعة العربية لتقديم كل ما يطلب منها في هذا الإطار، وعرض مساهمة الجامعة في متطلبات العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن دور الجامعة مكملاً لدور الأمم المتحدة وليس منافسا لها.

من ناحية أخرى وجه مبعوث الأمين العام للجامعة العربية الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي لحضور اجتماعات القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في شهر مارس القادم في العاصمة السعودية الرياض.

ومن جانبه رحب السراج بالجمالي وعبر عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها أمين عام الجامعة العربية و الجمالي للإسهام في تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقدم السراج لمحة عن تطور الوضع السياسي والدور المنوط بمجلسي النواب والدولة في تحريك الجمود الحالي، وضرورة اعتماد مجلس النواب لقانون الاستفتاء على الدستور وقانون الانتخابات ليتسنى إجراء الانتخابات بطريقة سليمة.





...( وال )...



