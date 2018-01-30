رئيس المجلس الرئاسي يقوم بجولة تفقدية في المدينة القديمة بطرابلس .

طرابلس 30 يناير 2018 ( وال ) - قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية في المدينة القديمة بمدينة طرابلس للوقوف على احتياجات السكان وما يواجهونه من مشاكل، وللإطلاع على أوضاع المعالم الأثرية والتاريخية وأسواق المدينة التجارية والحرفية المنتشرة داخلها.

ورافق السراج في جولته عميد بلدية طرابلس المركز ورئيس المجلس المحلي للمدينة القديمة ومدير جهاز تطوير المدينة ورئيس مجلس إدارة المكتب الاستشاري للمرافق.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد استمع السراج خلال جولته إلى شكاوي السكان خاصة في ما يخص احتياج عدد من المباني إلى عمليات ترميم، كما أطلع على عدد من الأسواق القديمة الحرفية مثل "القزارة" و"الصاغة" والأخرى المتخصصة في الصناعات التقليدية، وقام أيضا بزيارة عدد من المساجد التاريخية.

وعقد السراج في ختام جولته اجتماعين أحدهما مع الأجهزة الفنية المختصة بترميم وتطوير المدينة القديمة وتوفير الخدمات لها حيث أعطى تعليماته بتقديم دراسة لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان، كما وجه بإعداد خطط قصيرة وطويلة الأمد للحفاظ على المدينة القديمة مع وضع آليات التنفيذ لكل منهما.

والاجتماع الثاني مع شيوخ و أعيان وممثلي الأهالي حيث استمع لما طرحوه من مشاكل.

ونقل المكتب الاعلامي لرئيس المجلس عن السراج قوله ان الاهتمام لأ يقتصر علي إيجاد الحلول العاجلة للمشاكل الآنية التي طرحوها بل هناك مشاريع تحتاج إلى خطط متوسطة وطويلة المدى ليتحقق للمدينة القديمة ما يتطلع إليه من خدمات تحافظ على طابعها التاريخي الخاص.

كما اعرب عن استعداده لدعم الاهتمام بالصناعات التقليدية وتوفير كل ما يساهم في إنعاشها حفاظا على هذا الإرث التاريخي، واعتزازاً بهذه الصناعات التي تعزز الشعور بالانتماء.



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