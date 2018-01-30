رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع مسؤولي مصرف الإدخار استكمال المشاريع المتوقفة .

طرابلس 30 يناير 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، رئيس مجلس إدارة مصرف الإدخار والإستثمار العقاري خالد الزروق والمدير العام جمال العرفي، اللذان أطلعا السراج على نشاط المصرف والصعوبات التي تعرقل تنفيذ المشاريع التي يمولها.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد بحث السراج مع مسؤولي المصرف إمكانية استكمال مشاريع الإسكان المتوقفة والتي بلغ عددها أكثر من عشرين ألف وحدة سكنية.

ووجه بضرورة حصر كافة الودائع لدى المصرف واسترجاع قيمة القروض بشكل عاجل للإستفادة منها في استكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة.





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