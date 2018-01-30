الأمراض المعدية تؤدي بحياة 2198 شخصا في الصين في شهر ديسمبر 2017 .





بكين 30 يناير 2018 (وال)- أظهرت بيانات رسمية أن اجمالي 2198 شخصا توفوا

بسبب الأمراض المعدية في البر الرئيسي الصيني خلال شهر ديسمبر 2017.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة أنه تم تسجيل 699850 حالة

إصابة بأمراض معدية في البر الرئيسي الصيني في شهر ديسمبر.

وتوفي شخص إثر إصابته بمرض الطاعون بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة من مرض

الكوليرا في شهر ديسمبر.

وتم تصنيف الطاعون والكوليرا كأمراض معدية من الدرجة الأولى، التصنيف

الأكثر خطورة في القانون الصيني لمنع وعلاج الأمراض المعدية. وتم تصنيف

إجمالي 294397 حالة إصابة بأمراض معدية من الدرجة الثانية، مما أسفر عن

مقتل 2187 شخصا. وتوفي 93 في المائة من هذه الحالات بسبب الإلتهاب الكبدي

الفيروسي والسل والزهري والسيلان والحمى القرمزية.

وتسببت الأمراض المعدية من الدرجة الثالثة في عشر حالات وفاة، في شهر

ديسمبر. وكانت الامراض المعدية بينها الاسهال والانفلونزا والحمى

القلاعية الاكثر انتشارا في هذه المجموعة، حيث تسببت في 93 في المائة من

حالات الوفاة.