يونيسيف: 60 ألف طفل يواجهون المجاعة في كوريا الشمالية بسبب العقوبات .





جنيف 30 يناير 2018 (وال)-قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)

اليوم الثلاثاء إن نحو 60 ألف طفل يواجهون خطر المجاعة في كوريا الشمالية

حيث تتسبب العقوبات الدولية في تفاقم الوضع لأنها تبطئ شحنات المساعدات.

وقال عمر عبدي نائب المدير التنفيذي للمنظمة إن الإمدادات أو العمليات

الإنسانية مستثناة من العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة.

وأضاف في إفادة صحفية "لكن ما يحدث بالطبع هو أن المصارف والشركات التي

توفر أو تشحن سلعا تكون شديدة الحرص. فهي لا تريد المخاطرة فيما بعد

بربطها بانتهاك العقوبات".

وقال "هذا يجعل جلب أشياء أكثر صعوبة لنا. لهذا يستغرق ذلك وقتا أطول لا

سيما في جلب أموال إلى البلاد وكذلك شحن سلع إلى كوريا الشمالية. لا يوجد

العديد من خطوط الشحن التي تعمل في هذه المنطقة".

وقال مانويل فونتين مدير برامج الطوارئ في يونيسيف "نتوقع أن يصبح 60

ألف طفل في وقت ما خلال العام مصابين بسوء تغذية حاد. هذا هو سوء التغذية

الذي قد يؤدي إلى الوفاة. إنه سوء تغذية ينطوي على نقص بروتين وسعرات".

وأضاف "لذلك فالوضع مقلق ولا يتحسن بأي حال".

وقال كريستوف بوليراك المتحدث باسم يونيسيف إن المنظمة توقعت أن يعاني 60

ألف طفل في كوريا الشمالية من سوء تغذية حاد في العام الماضي.

وقالت يونيسيف إنها تسعى لجمع 16.5 مليون دولار في العام الحالي لتوفير

تغذية وخدمات صحية وماء لشعب كوريا الشمالية لكنها ذكرت أنها تواجه

"تحديات في عملياتها" بسبب السياق السياسي المتوتر و"العواقب غير

المقصودة" للعقوبات.