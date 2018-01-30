أمريكا تنشر لائحة لسياسيين ورجال اعمال يمكن ان تفرض عليهم عقوبات .الثلاثاء ، 30-01-2018 - 15:20:00



واشنطن 30 يناير 2018 (وال) - أعلنت وزارة الخزانة الاميركية عن فرض
عقوبات عن مسؤولين ورجال اعمال روسا يمكن بموجب قانون يهدف الى معاقبة
موسكو لتدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد
ترامب.
وتتضمن اللائحة التي نشرت بعيد منتصف الليلة الماضية اسماء معظم الاعضاء
البارزين ف سياسيين ورجال اعمال الذين تعتبرهم الولايات المتحدة مقربين
من الحكومة الروسية وتبلغ ثروة كل منهم مليار دولار على الاقل.
كما تشمل اللائحة ايضا المدراء التنفيذيون لشركات حكومية كبيرة مثل
مجموعة الطاقة العملاقة روسنفت ومصرف سبيربنك.
و

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