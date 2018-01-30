مدير مكتب الإعلام بشركة البريقة لتسويق النفط لــ ( وال ) : ترتيبات لايصال الوقود لمناطق الجنوب عبر مستودع مصراتة.

مصراتة 30 يناير 2018 (وال)- أكد مدير مكتب الإعلام والناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط " أحمد المسلاتي" بأن الترتيبات تُجرى بشكل مُستمر لإيصال امدادات الوقود لمناطق الجنوب عبر مستودع مصراتة النفطي.

وأوضح " المسلاتي" في تصريح لمراسل وكالة الانباء الليبية بمصراتة بأن

اجتماعاً ضم وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق ورئيس مكتب

توزيع الوقود والغاز بالشركة، وآمر غرفة العمليات المشتركة حوض مرزق،

والمجلس العسكري القطرون، وآمر مكتب حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الجنوبية، ولجان أزمة الوقود ببلديات حوض مرزق.

وأشار المسلاتي بأن عدم توفير الحماية لسائقي نقل الوقود من مستودع

مصراتة النفطي إلى المناطق الجنوبية رغم مناشدة الشركة لوزارتي الدفاع والداخلية لتوفير حماية سائقي نقل الجمعية العربية لنقل الوقود ومشتقاته،مشيراً بأن الشركة تبدل قُصارى جهدها مع كافة الجهات ذات العلاقة لمد الوقود.

وفي ذات السياق أفاد مدير مكتب توزيع الوقود والغاز بشركة البريقة

لتسويق النفط "ميلاد الهجرسي" بأن الترتيبات المتعلقة بحماية سائقي النقل متوقفة على موافقة المجلس الرئاسي على الخطة الموضوعة لإيصال الوقود لمناطق الجنوب رغم جاهزيتها للتنفيذ برقابة مشددة والتي أبدى آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء "محمد الحداد" على تنفيذها بعد موافقة المجلس الرئاسي بذلك.

..(وال مصراتة)..