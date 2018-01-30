قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا على مدخل بيت كاحل غرب الخليل .





الخليل 30 يناير2018 (وال) - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الثلاثاء، حاجزا عسكريا مشددا على مدخل بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل،

واحتجزت عشرات المواطنين.

وأكد شهود عيان لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال نصبت

حاجزا مشددا على مدخل البلدة، عملت خلاله على احتجاز عشرات الشباب

وتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم، الى جانب تفتيش المركبات وعرقلة حركة

المرور باتجاه مدينة الخليل، حيث شوهدت أرتال طويلة من السيارات تصطف على

الحاجز .

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