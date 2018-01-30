بلدية سرت تبحث تذليل المعوقات التي تواجة الهيئة العامة للثروة البحرية بسرت.





سرت 30 يناير 2018 (وال)- اجتمعت عميد بلدية سرت المكلف " هنية ابوخريص"

مع مدير مكتب الهيئة العامة للثروة البحرية بسرت ابراهيم السيوي وبحضور

عدد من مسؤولى الاقسام بالمكتب .

وأكدت عميد البلدية المكلف لمراسل وكالة الانباء الليبية ان الاجتماع خصص

لبحث المعوقات التي تواجة قطاع الثروة البحرية ومرافق الصيادين ومنها

مرفئ ميناء سرت البحري.

واوضحت انة تم مناقشة احتياجات مكتب الهيئة العامة للثروة البحرية بسرت

وخاصة الامكانيات التي تسير عملها الى جانب بحث العديد من الملفات

المتعلقة بصيانة المجمع التبريدي الذي تعرض لأضرار حرب التحرير بالمدينة

اواخر العام 2016 إضافة إلى ملف حصر قوارب الصيد البحري بسرت وضواحيها

والاهتمام بالصيادين والثروة السمكية .

..(وال ـ سرت)..