المرافق الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية بنغازى تعاني من نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية .





بنغازي 30يناير 2018 (وال ) - أكد مدير مكتب الإعلام والتوعية

والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية بنغازي أحمد العوامي إن المرافق

الصحية التابعة للإدارة تعاني من نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية

ومواد تشغيل المعامل وأقسام الأشعة .

وأوضح " العوامي " تم تنفيذ مجموعة من حملات التطعيم ضد الشلل ،

والحصبة والحميراء والنكاف، والأنفلونزا الموسمية وان كل الحملات كانت

ناجحة رغم النقص الذي كان يحدث من حين لآخر .

وأفاد مدير المكتب الإعلامي أن هناك العديد من المرافق الصحية تمت

صيانتها وباشرت في تقديم خدماتها وأن هناك مرافق أخرى سيتم افتتاحها

قريبا .

...(وال بنغازى)...