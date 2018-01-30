جامعة مصراتة تحتفل بتوقيع عقود 32 كتابا تنوعت بين الكتب المنهجية والمرجعية والثقافية .





مصراته 30 يناير 2018 ( وال ) - احتفلت جامعة مصراتة اليوم الاثنين

بمدرج الدكتور علي فهمي خشيم بكلية التربية بتوقيع عقود 32 كتابا تنوعت

بين الكتب المنهجية والمرجعية والثقافية .

وأكد رئيس الجامعة الدكتور فرج أبوشعالة في تصريح صحفي نشر اليوم

أن هذه الخطوة جاءت في مرحلة صعبة تشهدها الدولة الليبية إذ يعتبر توقيع

هذه العقود إنجازا كبيرا مقارنة بتحديات هذه المرحلة .

وأضاف ان الجامعة أطلقت اليوم كذلك البوابة الالكترونية الخاصة بها

والتي تحتوي على بوابات إلكترونية تساعد الجامعة في خدماتها الإدارية

والأكاديمية وتطويرها نحو الإدارة الالكترونية .

وبين مدير إدارة المطبوعات والنشر والمكتبات بالجامعة الدكتور رافع

بيت المال أن هذه المرحلة ستكون بعدها مراحل أخرى في اهتمام الجامعة

بالجانب العلمي والثقافي وبمجرد توقيع العقود مع المؤلفين ستشرع الجامعة

في بقية الاجراءات مباشرة بمختلف مراحل الطباعة .. مؤكدا ان إدارة

المطبوعات بالجامعة تسعى ان تكون هناك هوية بصرية خاصة بها في شكل تصاميم

الكتب .

...( وال مصراتة )...