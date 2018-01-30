اجتماع ببلدية سرت لمتابعة ملف الاتصالات .





سرت 30 يناير 2018 (وال) .. عقد بديوان المجلس البلدي سرت اجتماع

ترأسته الأستاذة هنية أبوخريص عميد البلدية المكلف وحضره المهندس عمار

العباني مدير مكتب التخطيط بالبلدية وأحمد يوسف مدير مكتب شركة هاتف

ليبيا وعدد من المهندسين بشركتى المدار الجديد وليبيانا خصص لمتابعة ملف

الاتصالات ببلدية سرت.

حيث تم استعراض الاجراءات الحالية المتخذة لتطوير نظم التشغيل وتحسين

جودة الاتصالات ومعالجة التوصيلات الكهربائية للمحطات وآلية تأمينها .

كما تم متابعة الخدمات المقدمة من الشركات والمعوقات التي تواجهها

لتحسين الخدمات وزيادة رقعة التغطية اضافة إلى تفعيل مكاتب خدمات

المشتركين وشبكة الهاتف الريفي المتوقفة منذ سنوات بسرت .

وخلص الاجتماع الى إعداد مجموعة من المقترحات الادارية والفنية ستحال

الى الجهات ذات العلاقة المختصة بقطاع الاتصالات .

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