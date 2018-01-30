امريكا ترفع الحظرعلى دخول اللاجئين من 11 دولة من بينها ليبيا .





واشنطن 30 يناير 2018 (وال) - أعلنت أمريكا أمس الاثنين رفع الحظرعلى

دخول اللاجئين من 11 دولة ، لكنها اوضحت ان من يريدون دخول الولايات

المتحدة سيخضعون لاجراءات امنية مشددة اكثر من الماضي.

ولم يكشف المسؤولون الامريكيون حسب وكالة الانباء الفرنسية لائحة هذه

الدول لكن بحسب منظمات تعنى بشؤون اللاجئين فان الامر بتعلق ب11 دولة

معظمها مسلمة هي ليبيا ، مصر وايران والعراق وسوريا واليمن والسودان

ومالي والصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية.

كما اعلنت السلطات الامريكية تشديد الاجراءات الامنية والتوصيات في

البرنامج الاميركي لاستقبال اللاجئين بينها خصوصا تشديد عمليات التثبت من

طالبي اللجوء وتحديث منتظم للائحة الدول التي تمثل مخاطر عالية اضافة الى

معايير اختيار اللاجئين.

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