تواصل مباريات كأس ليبيا لكرة القدم .
الثلاثاء ، 30- 01- 2018 - 12:02:00
طرابلس 30 يناير 2018 ( وال ) - تأهل فريق الهلال لكرة القدم لدوري
ال32 من كأس ليبيا لكرة القدم عقب تفوقه على نظيره بنغازي الجديدة بنتيجة
2/0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب شهداء بنينا .
وفاز فريق النجمة على المجاهد بنتيجة 4 لـصفر في اللقاء الذي جمع
الفريقين ضمن الدوري ال64 من مسابقة كاس ليبيا .
وستجرى ضمن مباريات كأس ليبيا اليوم الثلاثاء 30 يناير المباريات
الاتية : .
- الملعب الليبي × أساريا .. ملعب غريان .
- الخمس × الوطن العربي .. ملعب ترهونة .
* يوم الغد الأربعاء 31 من شهر يناير الجاري .
- الاتحاد المصراتي × الهلال (سبها) .. ملعب الأكاديمية بجنزور .
- الأولمبي × اليرموك .. ملعب ترهونة .
- المهدية × المجد .. ملعب غريان .
- المحلة × الجزيرة .. ملعب الزاوية .
- السويحلي × أمل ترهونة .. ملعب طرابلس الدولي .
* الخميس 01 فبراير.
- رفيق × الهداية .. ملعب غريان .
- الوحدة × اتحاد الشرطة .. ملعب الأكاديمية بجنزور .
* السبت 03 فبراير.
- الترسانة × الإشعاع .. ملعب ترهونة .
وقررت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم أن تقام كافة
مباريات أندية المجموعة الثانية على تمام الساعة 15:00 ، وفي حالة انتهاء
أي مباراة بالتعادل تحسم النتيجة بركلات الترجيح مباشرة .
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