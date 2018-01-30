تواصل مباريات كأس ليبيا لكرة القدم .





طرابلس 30 يناير 2018 ( وال ) - تأهل فريق الهلال لكرة القدم لدوري

ال32 من كأس ليبيا لكرة القدم عقب تفوقه على نظيره بنغازي الجديدة بنتيجة

2/0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب شهداء بنينا .

وفاز فريق النجمة على المجاهد بنتيجة 4 لـصفر في اللقاء الذي جمع

الفريقين ضمن الدوري ال64 من مسابقة كاس ليبيا .

وستجرى ضمن مباريات كأس ليبيا اليوم الثلاثاء 30 يناير المباريات

الاتية : .

- الملعب الليبي × أساريا .. ملعب غريان .

- الخمس × الوطن العربي .. ملعب ترهونة .

* يوم الغد الأربعاء 31 من شهر يناير الجاري .

- الاتحاد المصراتي × الهلال (سبها) .. ملعب الأكاديمية بجنزور .

- الأولمبي × اليرموك .. ملعب ترهونة .

- المهدية × المجد .. ملعب غريان .

- المحلة × الجزيرة .. ملعب الزاوية .

- السويحلي × أمل ترهونة .. ملعب طرابلس الدولي .

* الخميس 01 فبراير.

- رفيق × الهداية .. ملعب غريان .

- الوحدة × اتحاد الشرطة .. ملعب الأكاديمية بجنزور .

* السبت 03 فبراير.

- الترسانة × الإشعاع .. ملعب ترهونة .

وقررت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم أن تقام كافة

مباريات أندية المجموعة الثانية على تمام الساعة 15:00 ، وفي حالة انتهاء

أي مباراة بالتعادل تحسم النتيجة بركلات الترجيح مباشرة .

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