إنقاذ 121 مهاجرا أفريقيا تعطل قاربهم قبالة ساحل القره بوللي.الثلاثاء ، 30-01-2018 - 11:17:00


طرابلس 30 يناير 2018 (وال)- تمكنت دورية خفر السواحل اليوم من
إنقاذ 121 مهاجرا تعطل قاربهم قبالة ساحل القره بوللي شرق العاصمة
الليبية طرابلس.
وأوضح العميد "أيوب قاسم " المتحدث بإسم القوات البحرية في تصريح
لوسائل الاعلام إن "عناصر دورية الزورق (صبراتة) التابعة لحرس السواحل
قطاع طرابلس، تمكنوا من إنقاذ 121 مهاجرا افريقيا كانوا على متن قارب
مطاطي تعطل بهم قبالة ساحل القره بوللي".
وأشار " قاسم " ان المهاجرين بينهم 95 رجلاً و 12 إمرأة و 14
طفلاً، من 10 جنسيات أفريقية مختلفة وقد تم نقلهم جميعا إلى مركز إيواء
المهاجرين بطرابلس .
... وال ...

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