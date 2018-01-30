مقتل ستة من أسرة واحدة في انفجار بباكستان.





اسلام آباد 30 يناير2018 (وال) - أعلنت مصادر باكستانية اليوم الثلاثاء

مقتل ستة أشخاص من أسرة واحدة في انفجارسيارة في منطقة كورام في شمال غرب

البلاد قرب الحدود مع أفغانستان.

وقال أكبر افتخارمسؤول بالحكومة الباكستانبة إنه لم يتضح ما إذا كان

الانفجار نتج عن لغم أرضي أم عن قنبلة زرعها متشددون على الطريق.

وأضاف ”توفيت ثلاث نساء وثلاثة رجال على الفور“.

وقال مصدر طبي بمنطقة باراتشينار البلدة الرئيسية في كورام إن ناجيا

واحدا من الانفجار في حالة مستقرة.

...(وال) ...