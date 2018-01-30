توقيع عقد استئناف البث الفضائي لقناتي ليبيا الوطنية وليبيا الرياضية عبر القمر الصناعي" نايل سات " .الثلاثاء ، 30-01-2018 - 11:14:00



القاهرة 30 يناير 2018 ( وال ) - تم أمس الاثنين بمقر الشركة المصرية
للأقمار الصناعية " نايل سات " بمدينة السادس من اكتوبر بمصر التوقيع على
عقد فتح ترددات البث الفضائي للقنوات الحكومية الليبية .
ووقع العقد عن الجانب الليبي مدير عام قناة ليبيا الوطنية الاستاذ "
عطاالله المزوغي " ، وعن الجانب المصري اللواء " أحمد انيس " رئيس مجلس
الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات"
وزير الاعلام المصري الاسبق ، وبحضور مدير عام الشؤون التجارية بالشركة "
اشرف الاسكندراني ".
وأكد الأستاذ " عطا الله المزوغي " لوكالة الأنباء الليبية - أنه
بموجب هذا العقد يمكن استئناف البث الفضائي لقناتي ليبيا الوطنية وليبيا
الرياضية عبر القمر الصناعي" نايل سات " .
وأضاف أن العقد نص كذلك على حجز حيز فضائي لقناتي ليبيا الرسمية
وقناة الشبابية المرئيتين خلال الاشهر الستة القادمة إضافة إلى قناة
مسموعة لإذاعة ليبيا الوطنية .
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