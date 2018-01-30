توقيع عقد استئناف البث الفضائي لقناتي ليبيا الوطنية وليبيا الرياضية عبر القمر الصناعي" نايل سات " .





القاهرة 30 يناير 2018 ( وال ) - تم أمس الاثنين بمقر الشركة المصرية

للأقمار الصناعية " نايل سات " بمدينة السادس من اكتوبر بمصر التوقيع على

عقد فتح ترددات البث الفضائي للقنوات الحكومية الليبية .

ووقع العقد عن الجانب الليبي مدير عام قناة ليبيا الوطنية الاستاذ "

عطاالله المزوغي " ، وعن الجانب المصري اللواء " أحمد انيس " رئيس مجلس

الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات"

وزير الاعلام المصري الاسبق ، وبحضور مدير عام الشؤون التجارية بالشركة "

اشرف الاسكندراني ".

وأكد الأستاذ " عطا الله المزوغي " لوكالة الأنباء الليبية - أنه

بموجب هذا العقد يمكن استئناف البث الفضائي لقناتي ليبيا الوطنية وليبيا

الرياضية عبر القمر الصناعي" نايل سات " .

وأضاف أن العقد نص كذلك على حجز حيز فضائي لقناتي ليبيا الرسمية

وقناة الشبابية المرئيتين خلال الاشهر الستة القادمة إضافة إلى قناة

مسموعة لإذاعة ليبيا الوطنية .

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