مقتل 15 من عناصر مليشيات موالية للإمارات في هجوم بسيارة مفخخة جنوب اليمن.





صنعاء 30 يناير 2018 (وال) - قتل 15 من عناصر مليشيات موالية

للإمارات وأصيب آخرون في هجوم بسيارة مفخخة أعقبه هجوم لمسلحين بمحافظة

شبوة جنوب اليمن اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر أمنية أن انتحاريا فجّر سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش

لمليشيات 'النخبة الشبوانية'، وهي كتائب دربتها وسلحتها الإمارات، في

منطقة نوخان القريبة من مدينة عتق العاصمة الإقليمية لمحافظة شبوة

الواقعة على بعد نحو 570 كيلومتر جنوب شرق صنعاء.

وأعقب التفجير هجوم لمسلحين بالقنابل والأسلحة الرشاشة على ثكنة

مجاورة لنقطة التفتيش.

وكانت الاشتباكات التي جرت خلال اليومين الماضيين بين القوات الحكومية

وميليشيات انفصالية جنوبية بمدينة عدن الساحلية الجنوبية، التي تتخذها

الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، قد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وتدعم الإمارات الانفصاليين الجنوبيين بقيادة الزبيدي وتزود مليشياتهم

بالسلاح والتدريب في مواجهة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته

المعترف بها دوليا، فيما تدعم السعودية هادي وحكومته.