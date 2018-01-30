انخفاض مؤشر نيكي لأدنى مستوى في شهر مع تراجع أسهم موردي أبل.





طوكيو 30 يناير 2018 (وال) - انخفض المؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى

أدنى مستوى له في شهر في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء ، متأثرا بتراجع

أسهم موردي أبل في حين سجلت أسهم شركات التعدين أداء ضعيفا بفعل انخفاض

أسعار النفط.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 4ر1 بالمئة عند 97ر23291 نقطة وهو

أدنى مستوى إغلاق منذ 29 ديسمبر .

وتكبدت أسهم الشركات الموردة لأبل خسائر بعد أن تراجعت أسهم الشركة

المصنعة لهواتف آيفون 1ر2 بالمئة بفعل أنباء عن أن الشركة ستخفض إنتاج

هاتفها آيفون تن البالغ ثمنه 999 دولارا إلى النصف.

وتراجعت أسهم موراتا للتصنيع وتايو يودن 9ر1 في المئة.

ونزلت أسهم إنبكس كورب 6ر2 في المئة وجابان بتروليوم اكسبلوريشن 1ر6

في المئة ، بعد أن انخفضت أسعار النفط الأمريكي اليوم الثلاثاء لتواصل

خسائرها للجلسة الثانية مع ارتفاع الدولار الذي يقوض الطلب على الخام

بينما يساهم ارتفاع الإنتاج الأمريكي في تراجع الأسعار.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2ر1 في المئة لينهي الجلسة عند

13ر1858 نقطة مع تراجع جميع قطاعاته الفرعية البالغ عددها 33.



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