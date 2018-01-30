النفط يواصل الانخفاض بفعل قوة الدولار وارتفاع الإنتاج الأمريكي.





طوكيو 30 يناير 2018 ( وال ) - انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء

لليوم الثاني في الوقت الذي يضعف فيه الطلب على الخام جراء زيادة الإنتاج

الأمريكي وصعود الدولار، مما دفع برنت للنزول عن 69 دولارا للبرميل للمرة

الأولى في ستة أيام.

وبحلول الساعة 0522 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس

العالمي مزيج برنت 49 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 68.97 دولار للبرميل. وبلغت

عقود برنت الآجلة تسليم مارس آذار عند التسوية يوم الاثنين 69.46 دولار

للبرميل منخفضة 1.06 دولار أو 1.5 في المئة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا أو

1.1 في المئة إلى 64.86 دولار للبرميل. ويوم الاثنين انخفضت العقود

الآجلة للخام 58 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المئة إلى 65.56 دولار للبرميل.

وتظل الأسعار متجهة صوب تحقيق خامس مكاسبها الشهرية على التوالي.