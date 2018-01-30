500 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب الصراعات.





نيويورك 30 يناير 2018 (وال) - ذكر تقرير مشترك قدماه برنامج الأغذية

العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، الى مجلس الأمن الدولي ، ان

عدد المتضررين في البلدان المنكوبة بالنزاعات يبلغ نحو 500 مليون شخص،

وان تدهور الأمن الغذائي فيها لا يزال مستمرا.

ودعا التقرير المعنون "رصد الأمن الغذائي في البلدان التي تشهد حالات

صراع" إلى بذل مزيد من الجهود الإنسانية لتزويد هذه البلدان بالإغاثة

الغذائية ، مشددا على ضرورة دعم سبل كسب العيش.

ويغطي هذا التقرير انعدام الأمن الغذائي في 16 بلدا هي: أفغانستان

وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وغينيا بيساو

وهايتي والعراق ولبنان وليبريا ومالي والصومال وجنوب والسودان والسودان

وسوريا وأوكرانيا واليمن ، بالإضافة إلى منطقة حوض بحيرة تشاد العابرة

للحدود.

ولاحظ التقرير أن ربع السكان أو أكثر، في حوالي نصف هذه الأماكن،

يواجهون مستويات جوع أو حالات طوارئ من الجوع حيث تصدرت اليمن قائمة هذه

البلدان ووصل عدد المتأثرين فيها إلى نحو 17 مليون شخص.

وجاء جنوب السودان ثانيا " 4ر8 مليون شخص ، 45 بالمئة من السكان" ،

وبعد ذلك سوريا " 5ر6 مليون شخص ، 33 بالمئة" ، ويليهما لبنان " نحو

مليوني شخص 33 في المائة " بسبب وجود أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

وحسب التقرير فإن الصراع من العوامل المشتركة التي تقوض الأمن

الغذائي في جميع هذه البلدان ، وهو السبب الرئيسي وراء عودة ارتفاع

مستويات الجوع العالمية بعد عقود من الانخفاضات المطردة.



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