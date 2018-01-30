الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 30 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



*ملخص عام...

تسجل درجات الحرارة اعتدال على أغلب مناطق ليبيا خلال فترة النهار

بينما تكون منخفضة اثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المرتفعات

الجبلية .



* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب وظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح

الباكر على بعض مناطق الساحلية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية

خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية ، ودرجــات

الحــرارة القصوى تتراوح مابين (15 -20 ) درجة مئوية ، وتسجل ارتفاعا

طفيفا خلال اليومين القادمين .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لاخر وإحتمال ظهور شبورة مائية أثناء

الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية ، والرياح شمالية غربية

إلى شمالية معتدلة السرعة تتحول يوم الخميس إلى جنوبية شرقية ، ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (16-19) درجة مئوية ، ولا تتجاوز (12 ) درجة

مئوية على المرتفعات الجبلية ، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الخميس .



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء قليلة السحب ، والريــاح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى

معتدلة السرعة ، ودرجات الحــرارة القصوى تتراوح مـابين (18-24) درجة

مئوية ، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين .



*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب عالية احيانا ، والرياح شمالية شرقية

خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17- 20)

درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين .

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