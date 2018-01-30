نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .
الثلاثاء ، 30- 01- 2018 - 09:53:00
طرابلس 30 يناير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الثلاثاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
التحذير * لايوجد
الساحل من رأس اجدير إلى سرت.
" السماء قليلة السحب .
" الريح متغير الاتجاه إلى براني سرعته مابين (05 - 10) عقدة .
" إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75)متر.
" البحر خفيف الموج إلى هادىء .
" درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية.
" الرؤيـة جيدة .
الساحل من الخليج إلى طبرق.
" السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا على ساحل بنغازي
والجبل الاخضر .
" الريح بحري إلى شرش سرعته ما بين(05-15) عقدة .
" إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر .
" البحر خفيف الموج .
" درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-18) درجة مئوية.
" الرؤيـة جيدة .
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