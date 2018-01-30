نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .





طرابلس 30 يناير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الثلاثاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .

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الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

" السماء قليلة السحب .

" الريح متغير الاتجاه إلى براني سرعته مابين (05 - 10) عقدة .

" إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75)متر.

" البحر خفيف الموج إلى هادىء .

" درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية.

" الرؤيـة جيدة .



الساحل من الخليج إلى طبرق.

" السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا على ساحل بنغازي

والجبل الاخضر .

" الريح بحري إلى شرش سرعته ما بين(05-15) عقدة .

" إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر .

" البحر خفيف الموج .

" درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-18) درجة مئوية.

" الرؤيـة جيدة .

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