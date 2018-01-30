المنتخب الوطني لكرة القدم يخوض مباراة النصف نهائي في الشان يوم الغد أمام منتخب المغرب .



طرابلس 30 يناير 2018 (وال) - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم يوم الغد

الاربعاء مباراة النصف نهائي في الشان أمام منتخب المغرب ضمن منافسات

بطولة أفريقيا للمحليين المقامة بالمغرب.

وكان منتخبنا قد تأهل إلى المربع الذهبي بعد إقصائه منتخب الكونغو

برازافيل بركلات الترجيح 5 - 3 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على

ملعب أردار بمدينة أغادير، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل

هدف لهدف.

واجرى منتخبنا تدريباته بملعب الدار البيضاء يوم أمس بحضور جميع

اللاعبين بما فيهم سالم عبلو ومعتصم صبو اللذين تعرضا لوعكة صحية واجريت

لهما فحوصات طبية للاطمئنان على صحتهما ولم يتحدد بعد مشاركتهما في

مباراة النصف نهائي للبطولة .

وسيلتقي في نفس الدور النصف نهائي منتخبا نيجيريا والسودان في ملعب

مدينة مراكش.

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