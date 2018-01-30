رئيس المجلس الرئاسي يتابع خطوات تنفيذ عودة أهالي تاورغاء .





طرابلس 30 يناير 2018 (وال ) - تابع رئيس المجلس الرئاسي " فائز

السراج " يوم أمس مع لجنة تنفيذ الاتفاق بين مصراتة وتاورغاء، وأعضاء

مجلس بلدية مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء خطوات تنفيذ عودة أهالي

تاورغاء والترتيبات الأمنية والخدمات المقدمة من القطاعات والهيئات

الخدمية في هذا الإطار وما يحتاجه البرنامج من إجراءات لتذليل أية عقبات

قد تصادفه..

وذكر ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ان الاجتماع حضره رئيس

اللجنة وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين الدكتور يوسف جلالة" ووزير

الحكم المحلي " بداد قنصوة " وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد

حداد والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني.

وقدمت اللجنة تقريرها للسيد الرئيس حيث تم مناقشة ما تم تنفيذه من

إجراءات لتهيئة المنطقة لبدء عودة آمنة لأهالي تاورغاء إلى مدينتهم في

بداية من شهر فبراير .

وإطلع السيد الرئيس على برنامج الترتيبات الأمنية والخدمات المقدمة من

القطاعات والهيئات الخدمية في هذا الإطار وما يحتاجه البرنامج من إجراءات

لتذليل أية عقبات قد تصادفه.

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