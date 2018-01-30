حملة تنظيف وصيانة لطريق الشط بمدينة طرابلس .





طرابلس 30 يناير 2018 ( وال ) - تواصلت حملة تنظيف طريق الشط

بمدينة طرابلس وصيانة المواقع بالطريق حيث تم إزالة الاتربة المتراكمة

والمخلفات والقمامة وكل ما يعيق المنظر الحسن لهذا الطريق الحيوي.كما شملت الحملة التي تنظمها شركة الخدمات العامة بطرابلس اظهار جماليات

مدخل المدينة وازالة المخلفات وصيانة نافورة جزيرة الميناء .

وإزالة الأتربة والأوحال العالقة بغرف تصريف المياه بالطريق

والميادين على طول طريق الشط .

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