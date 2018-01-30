قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في العيسوية طالت 30 فلسطينيا .





جنين 30 يناير2018 ( وال) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تُساندها

طائرة مروحية، حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية منذ ساعات الليلة

الماضية واستمرت حتى ساعات صباح اليوم الثلاثاء، طالت 30 مواطنا

فلسطينيا، بينهم عدد كبير من الأطفال.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية " رائد أبو ريالة" في تصريح لوكالة

الانباء القلسطينية" وفا إن سلطات الاحتلال تحاول الانتقام من السكان،

ومعاقبتهم بسبب استمرار المواجهات في البلدة ، لافتاً الى الحصار العسكري

المشدد الذي تُواصل فرضه على الأهالي، فضلاً عن وضع حاجز عسكري على

مدخلها الرئيسي، وفرض إجراءات تفتيش استفزازية وبطيئة، والتدقيق ببطاقات

المواطنين، بحجة ما أسماه الاحتلال "البحث عن مطلوبين لدى أجهزته

الأمنية".

وفي تطور لاحق، قرّر أهالي البلدة أداء صلاة الجمعة القادمة على مدخل

البلدة الرئيسي، وذلك رداً على إغلاق مداخلها والاعتداءات المتكررة من

قبل الاحتلال على البلدة وسكانها.

إلى ذلك، صادرت قوات الاحتلال قرابة (120) جرّة غاز طهي من مُوزّع الغاز

الوحيد في العيسوية "زياد أبو الحمص" كإجراء عقابي إضافي للسكان.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء،

خمسة فلسطينيين من جنين ومخيمها.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم

جنين واعتقلت الفلسطينيين الخمسة وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشهما

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