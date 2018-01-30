قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات وتفتش منازل وتنصب حواجز في الخليل.





الخليل 30-يناير -2018 ( وال )- فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم

الثلاثاء، عددا من المنازل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل عدة بلدات في

محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدات: بني نعيم،

وسعير، ودورا، والظاهرية، وفتشت عدة منازل فيها وعبثت بمحتوياتها، عرف من

أصحابها، زيدان جرادات، وناصر سمور الجعبري.

وفي ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت

حواجز عسكرية على مداخل بلدتي بيت عوا وسعير، وعلى مدخل مدينة الخليل

الشمالي "جورة بحلص"، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت بطاقات المواطنين،

مما تسبب في إعاقة مرورهم.

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