انتخاب ليبيا نائبًا أول لرئيس الاتحاد الأفريقي .





أديس ابابا 30 يناير 2018 ( وال ) - انتخب رؤساء دول وحكومات الاتحاد

الأفريقي في القمة الثلاثين المنعقدة في أديس أبابا ، ليبيا نائبًا أول

لرئيس الاتحاد .

كما تم انتخاب ليبيا نائبًا لرئيس اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ

أجندة 2063 ، بالإضافة إلى انتخابها عضوًا في اللجنة الوزارية مفتوحة

العضوية المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية .

ويعد هذا الانتخاب مكسبا سياسيا يدعم موقف ليبيا على المستويين

الافريقي والاقليمي كدولة ذات ثقل في القارة الافريقية والوطن العربي .

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