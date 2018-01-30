انتخاب ليبيا نائبًا أول لرئيس الاتحاد الأفريقي .
الثلاثاء ، 30- 01- 2018 - 08:18:00
أديس ابابا 30 يناير 2018 ( وال ) - انتخب رؤساء دول وحكومات الاتحاد
الأفريقي في القمة الثلاثين المنعقدة في أديس أبابا ، ليبيا نائبًا أول
لرئيس الاتحاد .
كما تم انتخاب ليبيا نائبًا لرئيس اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ
أجندة 2063 ، بالإضافة إلى انتخابها عضوًا في اللجنة الوزارية مفتوحة
العضوية المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية .
ويعد هذا الانتخاب مكسبا سياسيا يدعم موقف ليبيا على المستويين
الافريقي والاقليمي كدولة ذات ثقل في القارة الافريقية والوطن العربي .
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