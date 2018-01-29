اتحاد كرة القدم : مباريات ملعب طرابلس الدولي بدون حضور الجمهور.





طرابلس 29 يناير 2018 (وال)- قررت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي

لكرة القدم أن جميع المباريات التي ستقام بملعب طرابلس الدولي ستكون بدون

حضور الجمهور، لعدم موافقة مديرية الأمن بطرابلس.

وأوضحت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم ذلك في

خطابها يوم السبت الماضي لرؤساء الاتحادات الفرعية (طرابلس-مصراتة-

المنطقة الغربية- المنطقة الجنوبية) لعدم موافقة مديرية الأمن بطرابلس

حتى تستكمل الصيانة البسيطة المتفق عليها مع شركة المنشآت الرياضية، وذلك

لتأمين مدخل آمن لجمهورنا الكريم للمدرج المقترح.

وأضافت اللجنة أن إجراءات استكمال الصيانة البسيطة تم مناقشتها

والاتفاق بشأنها خلال الاجتماعات الأربعة السابقة بين مديرية الأمن

طرابلس وشركة المنشآت الرياضية ولجنة تنظيم المسابقات والاتحاد الفرعي

طرابلس والمباحث العامة وبعض الجهات الأمنية الأخرى.

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