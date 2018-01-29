انطلاق الاجتماعات بمندوبي الاتحادات الرياضية المشاركة في الألعاب المتوسطية "تراغوانا 2018".







طرابلس 28 يناير 2018 (وال)- انطلقت اليوم الاثنين اجتماعات لجنة وضع

المعايير الفنية الخاصة بمندوبي الاتحادات الرياضية المستهدفة بالمشاركة

في النسخة الثامنة عشرة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018، التي

تستضيفها مدينة تراغوانا الإسبانية خلال الفترة من 22 يونيو وحتى الأول

من يوليو القادمين.

وضم الاجتماع الاتحادات الرياضية (السباحة الساعة 10:00-

التايكواندو الساعة 10:30- الملاكمة الساعة 11:00- الرماية الساعة 11:30-

ألعاب القوى الساعة 12:00- المبارزة الساعة 12:30- الدراجات الساعة

13:00).

وتتواصل اجتماعات اللجنة يوم غد الثلاثاء مع الاتحادات الرياضية

(الكرة الحديدية الساعة 10:00- التنس الأرضي الساعة 10:30- كرة الطاولة

الساعة 11:00- القوس والسهم الساعة 11:30- كرة اليد الساعة 12:00- الجودو

الساعة 12:30- الفروسية الساعة 13:00).

وتختتم اجتماعات اللجنة يوم الأربعاء القادم بالاتحادات الرياضية

(الشراع والرياضات البحرية الساعة 10:00- رفع الأثقال الساعة 10:30-

الكاراتيه الساعة 11:00- الطائرة الساعة 11:30- الجمباز الساعة 12:00) .

وكانت لجنة وضع المعايير الفنية لاختيار الألعاب الرياضية المشاركة

في الدورة المتوسطية "تراغوانا 2018" قد عقدت خلال اليومين الماضيين أولى

اجتماعاتها بمقر الاتحادات الرياضية بطرابلس مع رؤساء ومندوبي الاتحادات

الرياضية واللجان الفنية الرياضية.

وتم خلال هذا الاجتماع التأكيد على أن تكون مشاركة ليبيا في المحفل

المتوسطي بشكل مميز وناجح، والتعريف باللوائح والشروط الفنية المطلوبة

للمشاركة في الدورة المتوسطية المقبلة.

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