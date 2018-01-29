التوقيع على عقد استئناف البث الفضائي لقناتي ليبيا الوطنية وليبيا الرياضية عبر القمر الصناعي" نايل سات " .

القاهرة 29 يناير 2018 ( وال ) - تم اليوم الاثنين بمقر الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات " بمدينة السادس من اكتوبر بمصر التوقيع على عقد فتح ترددات البث الفضائي للقنوات الحكومية الليبية .

ووقع العقد عن الجانب الليبي مدير عام قناة ليبيا الوطنية الاستاذ " عطاالله المزوغي "وعن الجانب المصري اللواء " أحمد انيس " رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات" وزير الاعلام المصري الاسبق .

كما حضر التوقيع مدير عام الشؤون التجارية بالشركة " اشرف الاسكندراني ". وأكد الأستأذ " عطا الله المزوغي " لوكالة الأنباء الليبية - أنه بموجب هذا العقد يمكن استئناف البث الفضائي لقناتي ليبيا الوطنية وليبيا الرياضية عبر القمر الصناعي" نايل سات " وأضاف أن العقد نص كذلك على حجز حيز فضائي لقناتي ليبيا الرسمية وقناة الشبابية المرئيتين خلال الاشهر الستة القادمة اضافة الى قناة مسموعة لإذاعة ليبيا الوطنية.





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