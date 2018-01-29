التوقيع على عقد استئناف البث الفضائي لقناتي ليبيا الوطنية وليبيا الرياضية عبر القمر الصناعي" نايل سات " .الإثنين ، 29-01-2018 - 21:02:00

التوقيع على عقد استئناف البث الفضائي لقناتي ليبيا الوطنية وليبيا الرياضية عبر القمر الصناعي" نايل سات " .القاهرة 29 يناير 2018 ( وال ) - تم اليوم الاثنين بمقر الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات " بمدينة السادس من اكتوبر بمصر التوقيع على عقد فتح ترددات البث الفضائي للقنوات الحكومية الليبية .
ووقع العقد عن الجانب الليبي مدير عام قناة ليبيا الوطنية الاستاذ " عطاالله المزوغي "وعن الجانب المصري اللواء " أحمد انيس " رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات" وزير الاعلام المصري الاسبق .
كما حضر التوقيع مدير عام الشؤون التجارية بالشركة " اشرف الاسكندراني ". وأكد الأستأذ " عطا الله المزوغي " لوكالة الأنباء الليبية - أنه بموجب هذا العقد يمكن استئناف البث الفضائي لقناتي ليبيا الوطنية وليبيا الرياضية عبر القمر الصناعي" نايل سات " وأضاف أن العقد نص كذلك على حجز حيز فضائي لقناتي ليبيا الرسمية وقناة الشبابية المرئيتين خلال الاشهر الستة القادمة اضافة الى قناة مسموعة لإذاعة ليبيا الوطنية.


...( وال )...

الأكثر قراءة في وال

نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي .
الاحوال الجوية المتوقعة لهذا اليوم السبت .
سيالة" : ليبيا لايجب ان تتحمل وزر مشكلة الهجرة غير الشرعية وحدها ويجب ان يساعدها الافارقة والاوروبيين .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا