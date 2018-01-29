اختيار اللاعب الليبي عبد الرحمن العمامي أفضل لاعب في مباراة ليبيا والكونغو.





طرابلس 29 يناير 2018 (وال)- تحصل لاعب المنتخب الوطني "عبد الرحمن

العمامي" على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي أقيمت الليلة الماضية

بملعب أغادير بالمغرب بين المنتخب الوطني ومنتخب الكونغو في ربع نهائي

بطولة الشان.

وقد منحت اللجنة الفنية بالكاف الجائزة لعبد الرحمن العمامي كأفضل

لاعب في المباراة والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني وتأهله إلى الدور نصف

النهائي.

وهذه هي ثاني جائزة يتحصل عليها لاعبو المنتخب الوطني حيث سبق أن تحصل

اللاعب المعتصم بوشناف على هذه الجائزة في مباراة ليبيا وراوندا.

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