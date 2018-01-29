وكيل وزارة الداخلية يعقد اجتماعا موسعا مع عمداء بلديات ومدراء الأمن بالمنطقتين الغربية والجبل .

طرابلس29 يناير 2018 (وال) -عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد " عبد السلام عاشور" اليوم الاثنين بجنزور اجتماعا موسع ضم عمداء البلديات ومدراء الأمن بالمنطقتين الغربية والجبل ورئيس مجلس الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط ولجنة الازمة بالشركة.

وتركز الاجتماع على مناقشة السبل الكفيلة بالحد من ظاهرة تهريب الوقود

بمايسهم في تخفيف الازمة على المواطن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

للحد من هذه الظاهرة لضمان وصول وتوفر الوقود بهذه المناطق .

وقال وكيل وزارة الداخلية في تصريح لوكالة الأنباء الليبية بانه قد تم التوصل الى جملة من الاجراءات بهدف الحد من هذه الظاهرة بدعم من وزارتي الدفاع والداخلية ومدراء الأمن بالمنافذ الحدودية ، وتشكيل لجنة للمتابعة من عمداء البلديات ومدراء الامن لمتابعة عملية توزيع الوقود بالتنسيق مع لجنة الازمة بشركة البريقة.

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