المجلس الرئاسي يواصل عقد اجتماعاته.



طرابلس 29 يناير 2018 (وال) - ‏واصل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين عقد اجتماعاته بمقر المجلس في مدينة طرابلس، برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، لاستكمال المشاورات حول التعديل الوزاري وتوسعة الحكومة.

وتناول الاجتماع أيضا الوضع المالي والاقتصادي والترتيبات المالية لسنة 2018، ومراجعة ما تقدمت به الوزارات والمؤسسة الحكومية من تقديرات مالية لهذا العام ليتسنى تقديم الخدمات وحل المختنقات التي تواجه المرافق العامة، ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد بصفة عامة.

وكان رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اتفقوا خلال اجتماعهم الأول في 17 يناير الجاري على أن يكونوا في حالة انعقاد مستمر.

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