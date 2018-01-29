الاتحاد الاوروبي خسر 89 مليار دولار في اتفاقيات التجارة الحرة .

جنيف - 29 يناير2018 (وال)- ذكر تقرير لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) اليوم الاثنين ان الامكانات غير المستغلة في اطارات اتفاقيات التجارة للاتحاد الأوروبي تتسبب في خسائر بلغت 89 مليار دولار .

وواوضح التقرير ان هذه الخسائر تتمثل في مبالغ دفعها المصدرون الأوروبيون

أكثر من اللازم لأنهم لم يستيفدوا بالكامل من التعريفات المخفضة التي

قدمتها اتفاقات التجارة الحرة التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مجموعة

متنوعة من البلدان المتقدمة اقتصاديا والنامية على حد سواء.

واضاف ان خسائر صادرات الاتحاد الأوروبي كانت لصالح شركاء رئيسيين مثل

سويسرا وكوريا الجنوبية .