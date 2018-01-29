الاتحاد الأوروبي يحذر من اية إجراءات "حمائية" امريكية ضد منتجاته .





بروكسل 29 يناير 2018 (وال)- حذر الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين من

اية إجراءات "حمائية" يمكن ان تتخذها الولايات ضد منتجاته مؤكدا استعداده

"للرد بسرعة" تجاه اية قيود ضد الصادرات الاوروبية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس في مؤتمر صحفي

"على الرغم من ضرورة ان تتمتع التعاملات التجارية بالانفتاح والنزاهة

فأنه يجب أن تكون قائمة على القواعد".

واضاف ان "الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بسرعة وبشكل مناسب في حال تأثرت

صادراتنا بأي إجراءات تجارية تقييدية من جانب الولايات المتحدة".

وجاء رد الاتحاد الاوروبي بعد تصريحات الرئيس الامريكي ترامب في لقاء مع

محطة (أي.تي.في) البريطانية امس الاحد والتي قال فيها انه يرى ان الاتحاد

الاوروبي يعامل الولايات المتحدة "بشكل غير منصف" على المستوى التجاري

مشيرا الى إمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة.

واشار ترامب الى صعوبات تواجهها الشركات الامريكية في بيع منتجاتها الى

الاتحاد الاوروبي فيما يستطيع الاتحاد الاوروبي تصدير منتجاته الى

الولايات المتحدة "من دون ضرائب" او "بدفع ضرائب قليلة جدا".