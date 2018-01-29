قوات الاحتلال تقتحم محافظة الخليل وتعتقل ستة فلسطينيين.





القدس 29 يناير 2018 (وال)-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم،

محافظة الخليل واعتقلت ستة مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة وسلمت

استدعاءات لآخرين، وداهمت عدة بلدات ونصبت حواجز عسكرية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة

مواطنين فلسطينيين من بلدة يطا جنوبا، هم: محمد شحدة، وعبد وجبريل

البعلوج، ومن بلدة حلحول محمد سعدي منصور، ومن مخيم العروب باسل يعقوب

البدوي، ومن بلدة الشيوخ حمدان عويضات.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال داهمت بلدتي بني نعيم والسموع

ومدينة الخليل، واقتحمت عدة منازل وورشات عمل، وفتشتها وسلمت استدعاءات

لعدد من المواطنين الفلسطينيين لمقابلة مخابراتها. كما داهمت قوات

الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل

بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف

المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، مما تسبب في إعاقة

مرورهم.