قوات الروسية قتلت 5783 مدنياً سورياً وارتكبت 294 مجزرة .





روما 29 - 1 - 2018 (وال)- أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن

القوات العسكرية الروسية ارتكبت في سورية ما لا يقل عن 294 مجزرة، وقتلت

أكثر من 5783 مدنياً كثير منهم بشكل متعمد، بينهم 1596 طفلاً، وطالبت

الشبكة روسيا بالاعتذار للشعب السوري وإعادة إعمار ما دمرته آلتها

العسكرية إن رغبت في دور سياسي مستقبلي في سورية.

وأكّدت الشبكة في تقرير حول ما قامت به القوات الروسية في سورية من

انتهاكات لحقوق الإنسان، أنه منذ الأيام الأولى لتدخل القوات الروسية في

سبتمبر 2015، بدا واضحاً أنها "اصطفت إلى جانب قوات النظام السوري بشكل

مباشر وعنيف، ولم تكتف باستهداف المقاتلين ومراكبهم، بل لجأت إلى قصف

وقتل المدنيين بشكل متعمد وكثيف ومتكرر في كثير من الحوادث".

وأعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها تمتلك ملفاً خاصاً يحتوي مئات

الحوادث المتهم الرئيس فيها هو القوات الروسية، كما تمتلك قائمة بحصيلة

الضحايا المدنيين والنساء والأطفال التي خلفتها تلك الهجمات، إضافة إلى

ملف آخر عن حصيلة المنشآت الحيوية التي قصفتها تلك القوات.

وذكّرت الشبكة باستخدام روسيا للذخائر المحرمة دوليا منها العنقودية،

والأسلحة الحارقة ضد مناطق مأهولة بالسكان