اجتماع لـصندوق النقد الدولي في المغرب حول الإصلاحات المطلوبة في العالم العربي .





مراكش 29 يناير 2018 (وال) = يبحث "صندوق النقد الدولي"، في مؤتمر

إقليمي في اجتماعه اليوم الإثنين ويستمر غدا الثلاثاء في مراكش في

المغرب، سبل مواجهة مشاعر "الإحباط" في بعض بلدان المغرب العربي والشرق

الأوسط، والإصلاحات الواجب القيام بها.

ويقول جهاد أزعور، مدير قسم الشرق الأوسط في الصندوق ان "تصاعد التوترات

الاجتماعية والمظاهرات الاحتجاجية في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا يظهر بوضوح أن الازدهار والإنصاف وضمان مستقبل أفضل، أمور لا

تزال غير محققة بعد لسكان المنطقة".

وأضاف في تحليل نشر قبل انعقاد الندوة بعنوان "فرص للجميع"، ان

"الإصلاحات تبقى جوهرية لمعالجة المشاكل الأساسية التي يعاني منها العديد

من بلدان المنطقة منذ مدة، والمتمثلة في ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع

البطالة وتفشي الرشوة".

ويؤكد تقرير حديث لـ"صندوق النقد الدولي" أن "نقص فرص العمل وعدم توافر

خدمات عامة عالية الجودة وبتكلفة معقولة يؤدي إلى تغذية مشاعر الإحباط

الشديد".