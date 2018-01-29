جهاز الحرس البلدي فرع طرابلس بالتعاون مع مكتب الاصحاح البيئي يقومان بجولة تفتيشية على عدد من المخابز .

طرابلس 29 يناير 2018 (وال) - قام رئيس وأعضاء وحدة الدوريات بجهاز

الحرس البلدي فرع طرابلس بالتعاون مع مكتب الاصحاح البئي ببلدية طرابلس

المركز أمس الاحد بجولة تفتيشية على المخابز بمحلة زاوية الدهماني ضمن

متابعتها للوضع الصحي والقانوني للمرافق الخدمية.

وأوضحت مصادر وحدة الدوريات والتحري بالجهاز أنه تم ضبط العديد من

المخالفات بهذه المخابز في تنفيذ القوانين والتشريعات للمحافظة على صحة

وسلامة المواطنين ، حيث تبين لها ان جميع المخابز التي تم المرور عليها

مخالفة للاجراءات الصحية مثل النظافة العامة والشخصية للعمال .

وأكدت المصادر بأنه تم انذار أصحاب هذه المخابز بالقفل خلال 24 ساعة وعدم

فتحها حتى يقوم أصحابها بتنفيذ الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بكل

مخبز.

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