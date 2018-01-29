سيالة يعقد سلسلة من الاجتماعات في اديس ابابا مع عدد من وزراء الخارجية الافارقة .





اديس ابابا 29 يناير 2018 (وال) - عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني محمد سيالة في اديس ابابا سلسلة من الاجتماعات على هامش انعقاد

القمة الثلاثين للاتحاد الافريقي في اديس ابابا .

فقد اجتمع السيد الوزير مع كلا من عبد القادر مساهل وزير الشؤون

الخارجية الجزائري ، امينة محمد وزير الخارجية في كينيا ، سامح شكري وزير

الخارجية المصري ، احمد اويحي الوزير الاول الجزائري ، خميس الجهيناوي

وزير الخارجية التونسي ، الطيب البكوش الامين العام لاتحاد المغرب العربي

لويز موشيكيوابو وزير الخارجية الرواندة .

وتم خلال هذه الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية بين ليبيا وهذه الدول

والتطرق الى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمسائل المطروحة على

جدول اعمال القمة الثلاثين للاتحاد الافريقي .

(وال)