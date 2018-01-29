سيالة يعقد سلسلة من الاجتماعات في اديس ابابا مع عدد من وزراء
الخارجية الافارقة .
الإثنين ، 29- 01- 2018 - 13:52:00
اديس ابابا 29 يناير 2018 (وال) - عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق
الوطني محمد سيالة في اديس ابابا سلسلة من الاجتماعات على هامش انعقاد
القمة الثلاثين للاتحاد الافريقي في اديس ابابا .
فقد اجتمع السيد الوزير مع كلا من عبد القادر مساهل وزير الشؤون
الخارجية الجزائري ، امينة محمد وزير الخارجية في كينيا ، سامح شكري وزير
الخارجية المصري ، احمد اويحي الوزير الاول الجزائري ، خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي ، الطيب البكوش الامين العام لاتحاد المغرب العربي
لويز موشيكيوابو وزير الخارجية الرواندة .
وتم خلال هذه الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية بين ليبيا وهذه الدول
والتطرق الى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمسائل المطروحة على
جدول اعمال القمة الثلاثين للاتحاد الافريقي .
(وال)