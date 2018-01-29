المنتخب الوطني يتأهل إلى المربع الذهبي بركلات الترجيح .



طرابلس 29 يناير 2018 (وال) - تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى

المربع الذهبي من بطولة أفريقيا للمحليين بعد إقصائه المنتخب الكوغولي

بركلات الترجيح 5 - 3 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب

أردار بمدينة أغادير، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل هدف

لهدف.

وتقدم المنتخب الوطني بهدف أحرزه طاهر الصالح في الدقيقة 15، قبل أن

تتعادل الكونغو عن طريق اللاعب جونيور ماكياس في الدقيقة 37 من زمن

اللقاء الذي يجري ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أفريقيا للمحليين المقامة

بالمغرب.

الشوط الاول من اللقاء بدأ المنتخب الوطني باسلوب الضغط على حامل الكرة

طيلة النصف ساعة الاولى من زمن هذا الشوط ومع بداية الربع ساعة الاولى

وعند الدقيقة 15 وبعد عدد من التمريرات المتقنة في عمق الدفاع الكونغولي،

استطاع الهداف طاهر الصالح من تسجيل الهدف للمنتخب الليبي .

ومن كرة مرتدة وعدم رجوع احمد المقصي إلى مكانه تمكن مهاجم منتخب الكونغو

جونيور ماكياس في الدقيقة 37 من تسجيل هدف التعادل بسبب عدم التمركز

الجيد لخط الدفاع .

وفي الشوط الثاني بدء المنتخب الكونغولي في فرض السيطرة على مجريات

اللعب واخرج محمد نشنوش ثلاثة كرات خطيرة في الدقائق 63 و66 و70 بسبب

ضعف اللياقة البدنية لجل اللاعبين ولكن رغم هذا لاحت ثلاثة فرص للمنتخب

الليبي من بينها انفردات عبد السلام الفتيوري وكرة الترهوني الذي اخرجها

الحارس بصعوبة وكرة صالح الطاهر .

وبعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الايجابي تم الجو إلى الوقت

الاضافي وكانت هناك سيطرة واضحة للمنتخب الليبي خلال الربع ساعة من الشوط

الاول الاضافي ولاحت له العديد من الفرص وكاد ان ينهي المباراة خلال زمن

هذا الشوط .

وفي الشوط الاضافي الثاني مسك المنتخب الكونغولي بزمام المبادرة واحرج

المنتخب وخط الدفاع الذي كان صلب عدة مرات ، وبعد ذلك تحرك لاعبوا

المنتخب الليبي وقد حرم الحكم الملغاشي المنتخب من ركلتي جزاء واضحة وضوح

الشمس .

وقد انتهي الوقت الاضافي الثانية بالتعادل الايجابي وتم اللجوء إلى ركلات

الترجيح والتي عوضت المنتخب الوطني اهداره للفرص التي كانت سانحة للتسجيل

.

حيث بدأ مفتاح طقطق التسجيل في أولى ركلات ليبيا ثم تعادل الكونغو فتقدم

عبدالرحمن العمامي ثم تعادل الكونغو ثم تقدم الفيتوري لليبيا 3 - 2 ليهدر

حارس الكونغو الركلة الثالثة قبل أن يرفع المقصي النتيجة إلى 4 - 2 ، ثم

4 - 3 ويتقدم سند الورفلي ويعلن بتسديدته تأهل المنتخب الليبي إلى المربع

الذهبي ليلتقي في هذا الدور المنتخب المغربي.

..(وال)..