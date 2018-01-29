مقتل" 11" جنديا في هجوم على موقع للجيش في أفغانستان .





كابول 29 يناير 2018 ( وال) - هاجم مسلحون موقعا للجيش الأفغاني في

العاصمة الأفغانية كابول اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل "11 "جنديا.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن خمسة مسلحين هاجموا موقعا للجيش قرب

إحدى الأكاديميات العسكرية الكبرى في العاصمة كابول وقتلوا 11 جنديا

وأصابوا 15 قبل أن يتم التغلب على المهاجمين.

وأعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن الهجوم .

ووقع الهجوم بعد يومين من تفجير سيارة إسعاف في وسط المدينة مما أسفر عن

مقتل ما يربو على 100 شخص وبعد ما يزيد على أسبوع من هجوم على فندق

إنتركونتننتال، في كابول أيضا، أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا.

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