سيالة يبحث الازمة الليبية مع الامين العام للامم المتحدة في اديس ابابا .





اديس ابابا 29 يناير 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني محمد سيالة في اديس ابابا مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو

غوتيريس .

وتم خلال الاجتماع الذي حضره المبعوث الخاص للامم المتحدة الى ليبيا

غسان سلامة بحث الازمة الليبية والجهود التي تقوم بها الامم المتحدة

لتحقيق الامن والاستقرار في ليبيا .

كما تم في الاجتماع بحث التعاون بين ليبيا والامم المتحدة ووكالاتها

المختلفة وملف الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر واهمية تعاون المجتمع

الدولي لمكافحة هذه الظواهر والحد منها .

وبحث السيد الوزير مع الامين العام للامم المتحدة عدد من المواضيع من

بينها اعادة الاعمار والتنمية والمصالحة الوطنية والتوجه نحو مسار

الديمقراطية من خلال انجاح الاستحقاق الوطني باجراء الانتخابات العامة

في موعدها .

(وال)