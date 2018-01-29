النفط يتماسك بفعل قوة الطلب واستمرار تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك.





سنغافورة 29 يناير 2018 ( وال) - تماسكت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل

قوة الطلب وضعف الدولار واستمرار خفض الإمدادات بقيادة أوبك وروسيا، لكن

محللين يقولون إن ارتفاع إنتاج أمريكا الشمالية سيؤثر سلبا على آفاق

السوق في وقت لاحق من العام.

وبحلول الساعة 0659 بالتوقيت العالمي جرينتش بلغت العقود الآجلة

لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.29 دولار للبرميل بارتفاع 15 سنتا أو

ما يعادل 0.2 بالمئة عن سعر التسوية السابقة.

وتماسكت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت فوق 70 دولارا

للبرميل، إذ انخفضت ثمانية سنتات إلى 70.44 دولار للبرميل.

ويتلقى النفط دعما من خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة

للبترول " أوبك" وروسيا. وتزامنت تخفيضات الإمدادات مع قوة الطلب في ظل

متانة النمو الاقتصادي العالمي.

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