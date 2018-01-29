قوات الاحتلال تعتقل 17 مواطناً من الضفة الغربية .





رام الله 29-يناير-2018 (وال) - أعتلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي،منذ

مساء أمس وحتى فجر اليوم الاثنين" 17 " مواطناً فلسطينيا من محافظات

الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسيرالفلسطيني، في بيان له" إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة

مواطنين من محافظة الخليل ، كما اعتقلت أربعة مواطنين من محافظة جنين،

وثلاثة مواطنين من محافظة طولكرم.

وأضاف نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت اربعة مواطنين فلسطينيين من

قلقيلية،وآخر من القدس.

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