قوات الاحتلال تعتقل 17 مواطناً من الضفة الغربية .الإثنين ، 29-01-2018 - 13:07:00



رام الله 29-يناير-2018 (وال) - أعتلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي،منذ
مساء أمس وحتى فجر اليوم الاثنين" 17 " مواطناً فلسطينيا من محافظات
الضفة الغربية.
وأوضح نادي الأسيرالفلسطيني، في بيان له" إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة
مواطنين من محافظة الخليل ، كما اعتقلت أربعة مواطنين من محافظة جنين،
وثلاثة مواطنين من محافظة طولكرم.
وأضاف نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت اربعة مواطنين فلسطينيين من
قلقيلية،وآخر من القدس.
...(وال) ...

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