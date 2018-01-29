الاعلان عن اشهار مؤسسة الوطن والمواطنة للتوعية المجتمعية .الإثنين ، 29-01-2018 - 10:23:00

الاعلان عن اشهار مؤسسة الوطن والمواطنة للتوعية المجتمعية .طرابلس 29 يناير 2018 ( وال ) - أُحتفل خلال اليومين الماضيين بطرابلس باشهار مؤسسة الوطن والمواطنة للتوعية المجتمعية .
وتهدف هذه المؤسسة بحسب القائمين عليها لنشر ثقافة المواطنة من خلال جميع الوسائل المتاحة ، وابراز دور في المواطن في النهوض بالبلاد وفي جميع المجالات وايجاد سبل الحياة الكريمة لكل مواطن من خلال حقهم الطبيعى ومشاركتهم في بناء وتطوير البلاد .
كما تهدف هذه المؤسسة الى تشجيع الاعتماد على الذات والتعاون الطوعي والابداع والمساهمة في التقدم وفي اطار ضمان الحرية الفردية والمسؤلية الشخصية ضمن نطاق القانون .

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