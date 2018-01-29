افتتاح اكاديمية النصر للعبة كرة اليد .





بنغازى 29 يناير 3018م ..( وال ) .اعلن نائب رئيس مجلس الإدارة

بنادى النصر الرياضى الثقافي الاجتماعى (اسامة بوزيد) عن الافتتاح

الرسمي لأكاديمة نادي النصر لكرة اليد .

وحضر حفل افتتاح الاكاديمية اعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي (عادل

الاوجلي) وأحباء لعبة كرة اليد من رياضيين ومدربين ، وحشد من جمهور

النادي.

وأكدت كلمات القيت بالمناسبة على أهمية هذا الصرح الرياضي في اعداد

رياضيين للعبة كرة اليد وتدريب وصقل مواهب اللعبة بمدينة بنغازي

وماجاورها ليكونوا نجوم اللعبة في المستقبل .

... (وال بنغازى )....