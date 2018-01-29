مباريات المرحلة الثانية داخل الصالات تنطلق يوم الغد الثلاثاء .





بنغازي 29 يناير 2018 (وال) .. أجريت قرعة المرحلة الثانية من دوري

كرة القدم الخماسية داخل الصالات المجموعة الأولى بين الفرق المتأهلة

لهذه المرحلة من الاتحادات الفرعية خليج سرت وبنغازي والجبل الأخضر

والفرق هي ، خليج سرت ، الخليج اجدابيا ، النصر ، الأهلي ، الأخضر ،

الصداقة.

واجريت القرعة بمقر الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي وأسفرت عن

انطلاق المرحلة الثانية يوم غدا الثلاثاء الموافق 30- يناير 2018 ، في

بنغازي يلتقي خليج سرت مع الأهلي ، وفريق النصر مع الخليج اجدابيا.

ويوم الإربعاء الموافق31-يناير 2018 موعد ثالث مباريات المرحلة وستجمع

الصداقة من شحات بفريق الأخضر داخل قاعة البيضاء للألعاب.

.. ( وال بنغازي ) .. .